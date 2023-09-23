«Остановить ее невозможно»: Григорий Лепс сравнил русскую культуру с глыбой

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 16 0

Народный артист РФ Григорий Лепс: русскую культуру остановить невозможно

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Как считает певец, ни одну культуру в мире нельзя просто взять и стереть с лица земли.

Народный артист РФ Григорий Лепс сравнил русскую культуру с глыбой. Своим мнением исполнитель эксклюзивно поделился с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко на фестивале молодого искусства «Таврида. Арт».

«У каждого государства и у каждого народа своя культура. Она в любом случае интересна с любой точки зрения: с музыкальной точки зрения, с точки зрения эпоса и так далее и тому подобное. Поэзии, музыки, творчества, — в любом ее проявлении», — уверен Лепс.

По мнению исполнителя хита «Самый лучший день», чтобы погрузиться в культуру той или иной страны, необходимо приложить усилия и изучить ее с разных сторон. Как считает Лепс, ни одну культуру в мире нельзя просто взять и стереть с лица земли.

«А русская культура — это огромный пласт. Я даже не знаю, как это можно определить двумя-тремя словами, потому что это настолько большая всеобъемлющая такая глыба, которая катится и остановить ее невозможно», — считает артист.

По мнению Лепса, русская культура невероятно многогранна и всеобъемлюща, а имена ее выдающихся поэтов, писателей, публицистов, художников и многих других представителей можно перечислять бесконечно.

«Русская культура — навсегда! Бац, точка!» — эмоционально заключил певец.

Ранее 5-tv.ru писал, что разочаровывает Григория Лепса.

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