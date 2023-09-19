«Шансов нет»: грозит ли миру эпидемия вспыхнувшего в Индии вируса «нипах»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 65 0

Терапевт Минина: риск подхватить вирус нипах для россиян существует

«Шансов нет»: грозит ли миру эпидемия вспыхнувшего в Индии вируса «нипах»

Фото: www.globallookpress.com / Robert Michael

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В худших случаях болезнь приводит к воспалению мозга и легких, и даже к летальному исходу.

Вспыхнувший в Индии вирус «нипах» — это острое инфекционное заболевание, которое может быть смертельно опасным. Об этом телеканалу «360» рассказала терапевт Ольга Минина.

Среди симптомов инфекции она назвала высокую температуру, головную боль, рвоту, боль в груди и мышцах, нередко - потерю сознания. При худшем сценарии заболевание может привести к воспалению мозга и легких, и даже к летальному исходу. Также вирус может поражать нервную и респираторную ткани.

По словам Мининой, шансов на массовую эпидемию нипаха нет, однако риск подхватить инфекцию для россиян существует. Особенно высок он в поездках по регионам, где выявлены случаи заболевания, предупредила медик.

Для минимизации вероятности заражения, терапевт порекомендовала тщательно соблюдать меры профилактики: поддерживать личную гигиену и избегать контактов с возбудителем инфекции. В частности, стоит опасаться свиней и летучих мышей, так как они могут быть носителями вируса.

Вспышку вируса «нипах» зафиксировали в штате Керала на юге Индии, где от него погибли как минимум два человека. В регионе проводится массовое тестирование, введен карантин и приостановлена работа учреждений.

Ситуация осложняется тем, что врачи могут только облегчить симптомы заболевания и надеяться, что иммунитет сам справится с ним, ведь вакцины от него нет.

Нипах или нипавирус — это относительно недавно выявленный вирус занозной инфекции. Впервые он был зарегистрирован в 1999 году в Сингапуре. Сейчас периодически вспыхивает в азиатских странах, в первую очередь в Индии и Бангладеше.

Эпидемиолог Николай Крючков ранее рассказал 5-tv.ru, что вирус «нипах» проявляется энцефалитом — воспалением головного мозга, протекает остро и имеет катастрофические последствия. Летальный исход бывает в 70% случаев, а в случае выздоровления пациент может даже остаться инвалидом, страдать нарушениями памяти и нервной системы.

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