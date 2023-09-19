В США заявили о катастрофе в случае ввода американских войск на Украину

Президент страны Джо Байден может совершить «что-то безумное» и противоречащее американской конституции.

В случае ввода на Украину американских войск произойдет опасная эскалация конфликта, которая приведет к катастрофе. Об этом заявил экс-агент ЦРУ Фил Джиральди в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Это будет безумием… Если они направят боевые подразделения, то кто-то из них погибнет, а кто-то пойдет убивать русских, что неизбежно приведет к эскалации», — сказал он.

При этом, считает Джиральди, президент США Джо Байден может совершить «что-то безумное» и противоречащее американской конституции, и это пугает.

Также эксперт уверен, что Вашингтон уже де-факто отправил своих военных Киеву, однако сделал это тайно, а большинство американских солдат на Украине не носят форму.

«Это происходит уже сейчас. И как некоторые люди начинают понимать, мы находимся на грани катастрофы из-за безответственности», — заключил Джеральди.

На днях член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что администрация президента США Джо Байдена «достаточно безумна», чтобы ввести американские войска на Украину для противостояния с Россией.

Конгрессвумен призналась, что всерьез боится начала третьей мировой войны и именно по этой причине не будет голосовать за то, чтобы послать Украине «еще хоть копейку».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в администрации президента США Джо Байдена признали увеличение числа конгрессменов, критикующих выделение военной помощи Украине.