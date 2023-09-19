«Ростех» кратно увеличит производство боеприпасов «Куб» и «Ланцет»

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Рита Миронова
Рита Миронова 15 0

Ранее глава государства поручил нарастить темпы изготовления данных беспилотников.

«Ростех» кратно увеличит производство боеприпасов «Куб» и «Ланцет»

Фото: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media

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«Ростех» в несколько раз нарастит производство боеприпасов «Ланцет» и «Куб». Об этом сообщил директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Специалист отметил, что оборонные предприятия «Ростеха» непрерывно поставляют технику российским войскам по согласованию с Минобороны РФ. Все заводы работают в круглосуточном режиме, а боеприпасы и вооружение поставляются даже раньше срока.

«Расширены возможности производства беспилотных летательных аппаратов, благодаря чем кратно увеличится выпуск таких моделей, как „Куб“, „Ланцет“, „Гранат“, „Тахион“ и другие», — сообщил Оздоев.

Кроме того, оборонные предприятия в два раза увеличили производство ракет «Китолов», «Стрела», «Вихрь», а также зенитных управляемых ракет, для которых в строй вводят дополнительные мощности.

Президент России Владимир Путин отметил, что и «Куб», и «Ланцет» очень эффективно себя показали. Западная техника легко уничтожается — для легкобронированных машин достаточно российского беспилотника «Куб», против танков — «Ланцеты».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Ростех» предложил предоставить льготы IT-компаний производителям электроники.

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