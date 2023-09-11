«Ростех» предложил предоставить льготы IT-компаний производителям электроники

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Речь идет о льготной ипотеке, субсидировании стоимости аренды жилья, пониженных ставках по налогу на прибыль.

«Ростех» предложил предоставить льготы IT-компаний производителям электроники

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
ВЭФ-2023

В России необходимо расширить перечень видов экономической деятельности, по которым компании могут получить аккредитацию в реестре Минцифры. Об этом заявил заместитель гендиректора компании «Ростех» Николай Волобуев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, в реестр ведомства необходимо включить компании по производству электроники и радиоэлектроники, чтобы им были доступны те же механизмы поддержки, которыми пользуются аккредитованные IT-компании.

Речь идет о льготных программах ипотечного кредитования, субсидировании стоимости аренды жилья, пониженных ставках по налогу на прибыль. По мнению Волобуева, данные меры могут и должны быть подкреплены нормативно-правовыми документами.

Сейчас аккредитованные и включенные в реестр Минцифры российские IT-компании получают льготы, в числе которых пониженные страховые взносы, обнуление налога на прибыль, освобождение от проверок и кредитование по льготным ставкам.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. ВЭФ — одна из крупнейших российских международных площадок, которая ежегодно с 2015 года принимает гостей на острове Русский (Владивосток, Приморский край).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство России планирует расширить возможности получения льготного кредита с максимальной ставкой 3% годовых для IT-компаний. Поддержку смогут получить те из них, кто занимается производством программного обеспечения.

Тема:
ВЭФ-2023
11 сент
На ВЭФ-2023 обсудили проблемы коренных народов России
11 сент
Замглавы Минэкономразвития назвал на ВЭФ цели создания особых экономических зон
11 сент
Развитие Арктической зоны России идет по намеченному плану
11 сент
Северный морской путь станет альтернативой Восточному железнодорожному полигону
11 сент
Глава Хабаровского края призвал решить вопрос с мостом на Сахалин
11 сент
В ЕЭК назвали перспективными международные расчеты в цифровых нацвалютах
11 сент
Из Африки в Сибирь: как в России отпразднуют Международный день коренных народов
11 сент
Помогут инвестиции: как в России решат проблему с «зависшими рупиями»
11 сент
Акцент на Азию: какие страны импортируют свои товары в Россию
11 сент
«Встретиться один на один»: зачем Ким Чен Ын собирается в Россию
+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:01
На ВЭФ-2023 обсудили проблемы коренных народов России
18:55
В Нью-Йорке почтили память жертв терактов 11 сентября
18:48
Замглавы Минэкономразвития назвал на ВЭФ цели создания особых экономических зон
18:43
«Жить нужно в кайф»: что пришлось перенести Ладе Дэнс на пути к успеху
18:31
Развитие Арктической зоны России идет по намеченному плану
18:26
«Ростех» предложил предоставить льготы IT-компаний производителям электроники

Сейчас читают

Розенбаум, Билан и не только: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса
«Прежней уже не будет»: невестка раскрыла жуткие подробности состояния Светличной
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену
Юта о плохой музыке: «Прежде чем начать ругаться, посмотри внутрь себя»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России