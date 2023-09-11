«Ростех» предложил предоставить льготы IT-компаний производителям электроники

В России необходимо расширить перечень видов экономической деятельности, по которым компании могут получить аккредитацию в реестре Минцифры. Об этом заявил заместитель гендиректора компании «Ростех» Николай Волобуев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, в реестр ведомства необходимо включить компании по производству электроники и радиоэлектроники, чтобы им были доступны те же механизмы поддержки, которыми пользуются аккредитованные IT-компании.

Речь идет о льготных программах ипотечного кредитования, субсидировании стоимости аренды жилья, пониженных ставках по налогу на прибыль. По мнению Волобуева, данные меры могут и должны быть подкреплены нормативно-правовыми документами.

Сейчас аккредитованные и включенные в реестр Минцифры российские IT-компании получают льготы, в числе которых пониженные страховые взносы, обнуление налога на прибыль, освобождение от проверок и кредитование по льготным ставкам.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. ВЭФ — одна из крупнейших российских международных площадок, которая ежегодно с 2015 года принимает гостей на острове Русский (Владивосток, Приморский край).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство России планирует расширить возможности получения льготного кредита с максимальной ставкой 3% годовых для IT-компаний. Поддержку смогут получить те из них, кто занимается производством программного обеспечения.