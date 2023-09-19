Антитеррористическая операция: что известно о ситуации в Нагорном Карабахе

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Рита Миронова
Рита Миронова 30 0

В Нагорном Карабахе проводится антитеррористическая операция

Антитеррористическая операция: что известно о ситуации в Нагорном Карабахе

Фото: © РИА Новости / Айк Арутюнян

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Тема:
Нагорный Карабах

Воздушная тревога объявлена в столице региона.

В Нагорном Карабахе проходит антитеррористическая операция, о начале которой объявило Минобороны Азербайджана. В ведомстве подчеркнули, что целью мероприятий является ликвидация позиций Вооруженных сил Армении.

Официальные заявления

МИД Азербайджана 18 сентября сообщило о диверсиях в регионе со стороны незаконных армянских формирований.

Власти Армении назвали проводимую операцию «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку подчеркнули, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

В зоне Нагорного Карабаха созданы гуманитарные коридоры для эвакуации населения

Несмотря на официальные заявления, в армянских СМИ начали распространять неподтвержденную информацию о якобы обстрелах мирных граждан региона.

Позиция России

В МИД Армении призвали российских миротворцев и Совбез ООН принять меры по прекращению боевых действий со стороны Баку. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила об официальном признании руководством Армении принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану.

Вопрос решен: Путин объявил статус Нагорного Карабаха

Кроме того, несмотря на ложные данные с армянской стороны, информация о начале боевых действий в Карабахе была доведена до российских миротворцев за несколько минут до начала. В МИД РФ сообщили, что Россия получает данные от правительства Азербайджана и находится с ним в постоянном контакте.

Россия призывает Армению и Азербайджан прекратить эскалацию конфликта и вернуться к дипломатическому урегулированию.

История конфликта между Арменией и Азербайджаном

Спор о принадлежности Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном продолжается более 30 лет. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над регионом. С тех пор там неоднократно происходили конфликты.

Главной стороной в урегулировании ситуации выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент.

Также в мае 2023-го в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения.

В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти России призвали Армению и Азербайджан прекратить эскалацию конфликта.

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