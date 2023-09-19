Власти России призвали Армению и Азербайджан прекратить эскалацию конфликта

Российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Нагорном Карабахе.

Россия призывает Армению и Азербайджан прекратить эскалацию конфликта и вернуться к его дипломатическому урегулированию. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона встревожена резкой эскалацией ситуации и надеется, что Баку и Ереван выполнят трехсторонние договоренности. Также Россия исходит из вопроса обеспечения безопасности российских миротворцев.

В МИД РФ также заявили, что миротворцы находятся в контакте с представителями армян Нагорного Карабаха и властями Азербайджана для прекращения огня. Кроме того, ведомство получает информацию от представителей Азербайджана по поводу проводимой операции. По итогам этих контактов будет опубликовано официальное заявление.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале на территории Нагорного Карабаха «антитеррористических мероприятий локального характера» с целью восстановления конституционного строя.

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Спор о принадлежности Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном продолжается более 30 лет. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над регионом. С тех пор там неоднократно происходили конфликты.

Главной стороной в урегулировании ситуации выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент.

Также в мае 2023-го в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения.

В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Москва работает с Баку и Ереваном над вариантами решения по Лачинскому коридору.