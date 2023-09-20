Энтони Блинкен заверил Никола Пашиняна в поддержке суверенитета Армении

Госдеп: Блинкен заверил Пашиняна в поддержке суверенитета и целостности Армении
Фото: Reuters / SPUTNIK
На территории Нагорного Карабаха — очередное обострение.
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров заверил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в абсолютной поддержке суверенитета и территориальной целостности его страны. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе на сайте американского ведомства.
«Он заявил премьер-министру Пашиняну, что США полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Армении», — сказано в публикации.
По словам госсекретаря, Вашингтон «глубоко обеспокоен» ситуацией в Нагорном Карабахе и призывает власти Азербайджана к немедленному прекращению огня и дипломатическому диалогу. Перед звонком Пашиняну Блинкен также пообщался по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Армения и Азербайджан спорят о принадлежности Нагорного Карабаха с 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Вооруженный конфликт начался в 1992-м, Баку утратил контроль над когда-то своими территориями. Ведущую роль в процессе урегулирования взяла на себя Россия, в районе конфликта размещен миротворческий контингент.
На трехсторонней встрече глав МИД РФ, Армении и Азербайджана в Москве этой весной представитель России Сергей Лавров заявил о приближении к общему мнению об условиях мирного соглашения. Минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе 19 сентября.
Ранее, писал 5-tv.ru, Энтони Блинкен заявил о готовности Украины к переговорам с Россией.
- 20 сент
- «Они сами отказались»: военный эксперт прояснил детали эскалации конфликта
- 20 сент
- Обострение в Карабахе: последние новости
- 20 сент
- Точка кипения: как проходили уличные протесты в Ереване
- 20 сент
- Армения запросила экстренное заседание ООН по Нагорному Карабаху
- 20 сент
- Омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил о 25 погибших в результате обстрелов
- 20 сент
- Количество митингующих у посольства России в Ереване сократилось вдвое
- 20 сент
- Россия призывает вернуться к договоренностям о безопасности Нагорного Карабаха
- 20 сент
- «Миротворцы там не для того»: политолог раскрыл роль России в Нагорном Карабахе
- 19 сент
- Минздрав Армении рассказал о пострадавших в ходе протестов в Ереване
- 19 сент
- Протестующие заблокировали российское посольство в Армении
Читайте также
77%
-0.43 102.92
-0.17
Нашли ошибку?