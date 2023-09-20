Энтони Блинкен заверил Никола Пашиняна в поддержке суверенитета Армении

На территории Нагорного Карабаха — очередное обострение.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров заверил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в абсолютной поддержке суверенитета и территориальной целостности его страны. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе на сайте американского ведомства.

«Он заявил премьер-министру Пашиняну, что США полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Армении», — сказано в публикации.

По словам госсекретаря, Вашингтон «глубоко обеспокоен» ситуацией в Нагорном Карабахе и призывает власти Азербайджана к немедленному прекращению огня и дипломатическому диалогу. Перед звонком Пашиняну Блинкен также пообщался по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Армения и Азербайджан спорят о принадлежности Нагорного Карабаха с 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Вооруженный конфликт начался в 1992-м, Баку утратил контроль над когда-то своими территориями. Ведущую роль в процессе урегулирования взяла на себя Россия, в районе конфликта размещен миротворческий контингент.

На трехсторонней встрече глав МИД РФ, Армении и Азербайджана в Москве этой весной представитель России Сергей Лавров заявил о приближении к общему мнению об условиях мирного соглашения. Минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе 19 сентября.

Ранее, писал 5-tv.ru, Энтони Блинкен заявил о готовности Украины к переговорам с Россией.