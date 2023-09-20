Нагорный Карабах капитулировал

Дальнейшие вопросы о судьбе Нагорного Карабаха будут решаться в ходе дипломатических переговоров.

При посредничестве командования российского миротворческого контингента, находящегося в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года, сообщает в Telegram-канале военкор Александр Коц.

Согласно достигнутому соглашению, силы Армении будут выведены из зоны развертывания российского миротворческого контингента. Также решено, что вооруженные формирования армии обороны Нагорного Карабаха расформированы и разоружены, также с территории Нагорного Карабаха выведена тяжелой техники и вооружения.

Вопросы, поставленные азербайджанской стороной о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках конституции Азербайджана, согласно достигнутой договоренности будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и представителями центральных властей Азербайджана.

Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции они назвали «восстановление конституционного строя».

Власти Армении назвали проводимую операцию «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент.

В мае этого года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза премьер-министр Армении Никол Пашинян признавал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

МИД РФ в официальном заявлении призвал Азербайджан и Армению немедленно остановить кровопролитие, исключить жертвы среди мирных жителей и прекратить ведение боевых действий. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел России в ночь с 19 на 20 сентября после продолжения резкой эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.