Нагорный Карабах капитулировал

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 72 0

Военкор Коц: боевые действия в Арцахе прекращены

Нагорный Карабах капитулировал

Фото: Reuters / ARTEM MIKRYUKOV

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Нагорный Карабах

Дальнейшие вопросы о судьбе Нагорного Карабаха будут решаться в ходе дипломатических переговоров.

При посредничестве командования российского миротворческого контингента, находящегося в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года, сообщает в Telegram-канале военкор Александр Коц.

Согласно достигнутому соглашению, силы Армении будут выведены из зоны развертывания российского миротворческого контингента. Также решено, что вооруженные формирования армии обороны Нагорного Карабаха расформированы и разоружены, также с территории Нагорного Карабаха выведена тяжелой техники и вооружения.

Вопросы, поставленные азербайджанской стороной о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках конституции Азербайджана, согласно достигнутой договоренности будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и представителями центральных властей Азербайджана.

Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции они назвали «восстановление конституционного строя».

Власти Армении назвали проводимую операцию «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент.

В мае этого года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза премьер-министр Армении Никол Пашинян признавал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

МИД РФ в официальном заявлении призвал Азербайджан и Армению немедленно остановить кровопролитие, исключить жертвы среди мирных жителей и прекратить ведение боевых действий. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел России в ночь с 19 на 20 сентября после продолжения резкой эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Тема:
Нагорный Карабах
20 сент
Полиция разблокировала здание посольства России в Ереване
20 сент
Энтони Блинкен заверил Никола Пашиняна в поддержке суверенитета Армении
20 сент
«Они сами отказались»: военный эксперт прояснил детали эскалации конфликта
20 сент
Обострение в Карабахе: последние новости
20 сент
Точка кипения: как проходили уличные протесты в Ереване
20 сент
Армения запросила экстренное заседание ООН по Нагорному Карабаху
20 сент
Омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил о 25 погибших в результате обстрелов
20 сент
Количество митингующих у посольства России в Ереване сократилось вдвое
20 сент
Россия призывает вернуться к договоренностям о безопасности Нагорного Карабаха
20 сент
«Миротворцы там не для того»: политолог раскрыл роль России в Нагорном Карабахе
+21° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
96.22
-0.43 102.92
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:10
Нагорный Карабах капитулировал
11:58
Три спасателя оказались под завалами после повторного обрушения в Балашихе
11:42
Число погибших после взрыва в Балашихе увеличилось до трех человек
11:28
«Слышны голоса»: под завалами после взрыва в Балашихе застряли женщина и ребенок
11:18
В Алтайском крае за попытку отравить военных задержан мужчина
11:12
В Минобороны сообщили о крушении истребителя Су-34 в Воронежской области

Сейчас читают

Анна Семенович дала совет полным людям: вот как надо защищать себя от нападок других
Уже десять: почему Илон Маск стремится обзавестись большим количеством детей
Обычные танкеры проскочили Северный морской путь: более 2 млн баррелей везут в Китай
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России