На Пятом канале акция «День добрых дел» для Николая Меркушова

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Мальчик страдает от идиопатической апластической анемии. Помочь ему можно только при условии дорогостоящего лечения.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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«День добрых дел» на Пятом канале, и сегодня наша помощь нужна девятилетнему Коле из Самары. У мальчика апластическая анемия — его организм просто не вырабатывает клетки крови в достаточном количестве. За плечами у семьи уже две операции и постоянная борьба с осложнениями — но решение есть.

Правда, нужен дорогостоящий препарат, стоимостью в 1 миллион 125 тысяч рублей. Чтобы помочь Коле снова жить нормальной жизнью, наведите камеру смартфона на QR-код на экране, а корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов расскажет, почему медлить нельзя.

Такие трогательные моменты — птенцы учатся нырять, наблюдать за утиным семейством Коля готов часами. Эта тихая петербургская заводь, конечно, не сравнится с бескрайней Волгой в его родной Самаре. Но даже такие короткие прогулки у воды — дарят радость и напоминают о доме, где он не был почти год.

У мальчика — апластическая анемия, его организм не вырабатывает клетки крови в достаточном количестве. Диагноз поставили в четыре года, когда появились сильные носовые кровотечения. Началось долгое лечение.

«Первый курс, он нам не помог. Через полгода нам сделали уже второй курс, он тоже не помог и нас отправили в Санкт-Петербург в 2019 году», — рассказала мама мальчика Елена Меркушова.

А потом случилась пандемия. И Коля вообще не выходил из дома. Трансплантацию костного мозга в итоге провели только в прошлом году. Донором стала мама. Клетки не прижились. Вторая попытка — опять отторжение. И постоянно борьба с осложнениями.

«22 февраля у нас была третья пересадка. И с вечера пересадки у нас поднялась температура под сорок. Не могли сбить дня четыре, наверное, пролежали в палате, попали в реанимацию», — вспоминала женщина.

Решающая — третья — попытка все же стала успешной. При этом ослабший организм оказался уязвим для инфекций. Сначала бактериальной, затем грибковой. Коле подобрали подходящую терапию, но лекарство дорогое, и в клинике оно закончилось.

«Это возможно излечить. И с помощью этого препарата нам удастся избавить его от этого состояния. +03.23 Костный мозг работает удовлетворительно и в дальнейшем понадобится только наблюдение», — пояснил врач-гематолог Никита Левковский.

Курс из 16 упаковок обойдется в 1 миллион 125 тысяч рублей — неподъемные деньги для семьи из глубинки. Если их не найти, то может сбыться худший прогноз и придется удалять легкое. Мама старается не опускать руки.

«Я говорю, нам Господь Бог дал это все, что мы прошли. Мы сильные, мы справимся», — утирает слезы Елена.

Колю пока перевели в дневной стационар. Сам он мечтает пойти в школу — в первом классе учился на дому, а почти весь второй — пришлось пропустить. Надо нагонять.

Вернуться к учебе и вообще к обычной жизни возможно. Врачи готовы окончательно выписать своего маленького пациента и отпустить домой, но для этого нужны лекарства, чтобы он мог дышать полной грудью. И ничего не бояться.

Тема:
День Добрых Дел
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