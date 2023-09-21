В НАТО назвали следующую цель США после Украины: «Необходимо обеспечить победу»

Столтенберг: США переключатся на Китай, если Украина победит в конфликте
Фото: www.globallookpress.com / Panoramic
После завершения украинского конфликта перед Вашингтоном откроются новые перспективы, уверены в военном блоке.
США переключатся на Китай, если Украине все же удастся одержать победу над Россией. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время форума в Штатах.
«Если США беспокоятся о Китае, то необходимо обеспечить победу Украины», — приводит его слова агентство РИА Новости.
Столтенберг считает, что в случае победы Киева у Вашингтона будет «вторая самая большая армия в Европе». Это позволит направить соответствующие силы в китайском направлений.
Генсек Североатлантического альянса обратил внимание, что поддержка Украины — гарант безопасности военного блока и его сторонников. По его словам, он прибыл в Нью-Йорк для того, чтобы заручиться еще большей поддержкой для Киева.
Ранее 5-tv.ru писал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в выступлении перед конгрессом США, сославшись на занятость законодателей.
- 21 сент
- «Времени недостаточно»: Зеленскому отказали в выступлении перед конгрессом США
- 21 сент
- Новая реальность: почему Зеленского ждет холодный прием в США
- 21 сент
- Политолог Марков назвал нацистскую направленность киевского режима очевидной
- 21 сент
- «Избитая армия Зеленского»: в США исключили шансы на победу ВСУ
- 21 сент
- Танк ВСУ обстрелял село в Брянской области, введен режим ЧС
- 21 сент
- «Пора вернуться»: Украине предложили стать российским округом
- 21 сент
- «Сигнал другим странам»: оскандалившаяся Бербок снова заговорила о войне с РФ
- 21 сент
- Быстро и незаконно: сотрудники СБУ в отчаянии продают свои квартиры в ЛНР
- 21 сент
- Минобороны заявило о сбитых беспилотниках ВСУ в четырех российских регионах
- 21 сент
- Сержант-трансгендер Эштон-Чирилло отстранена от должности спикера ВСУ: теперь в акушеры?
Читайте также
73%
-0.54 102.36
-1.01
Нашли ошибку?