В НАТО назвали следующую цель США после Украины: «Необходимо обеспечить победу»

После завершения украинского конфликта перед Вашингтоном откроются новые перспективы, уверены в военном блоке.

США переключатся на Китай, если Украине все же удастся одержать победу над Россией. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время форума в Штатах.

«Если США беспокоятся о Китае, то необходимо обеспечить победу Украины», — приводит его слова агентство РИА Новости.

Столтенберг считает, что в случае победы Киева у Вашингтона будет «вторая самая большая армия в Европе». Это позволит направить соответствующие силы в китайском направлений.

Генсек Североатлантического альянса обратил внимание, что поддержка Украины — гарант безопасности военного блока и его сторонников. По его словам, он прибыл в Нью-Йорк для того, чтобы заручиться еще большей поддержкой для Киева.

Ранее 5-tv.ru писал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в выступлении перед конгрессом США, сославшись на занятость законодателей.