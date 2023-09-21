«Нас пугает»: Голикова о сокращении числа 30-летних работников

Власти обеспокоены ситуацией на рынке труда.

Власти напуганы возникшим дисбалансом на рынке труда в России. О сокращении на 30% числа 30-летних работников рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании президиума Госсовета.

Она отметила, что сокращение наблюдается в количестве тех работников, которые наиболее востребованы.

«Нас пугает вот этот дисбаланс, который у нас в силу демографии складывается в ближайшее время по возрастам 30-39 лет. Это самый востребованный персонал, он самый готовый к изменениям, к восприятию нового, высококвалифицированный», — уточнила Голикова.

При этом, по ее словам, власти наблюдают рост числа молодых сотрудников, а также более возрастных россиян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Владимира Путина, число молодых людей в России будет расти.