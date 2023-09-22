Зеленский встретился с Байденом в Белом доме

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 75 0

Лидер Незалежной прибыл к резиденции американского президента не один.

Зеленский встретился с Байденом в Белом доме

Фото: www.globallookpress.com / Julia Nikhinson - Pool via CNP

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Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в США несколько дней назад, встретился с Джо Байденом. Об этом сообщают украинские СМИ, публикуя кадры.

На снимках и видео — лидер Незалежной выходит из машины перед резиденцией Байдена, затем жмет ему руку, а также его супруге Джилл. Примечательно, что Зеленский тоже не один — его сопровождает супруга Елена.

В рамках своей поездки Зеленский ранее уже пообщался со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти, лидером демократов в сенате Чаком Шумером и лидером республиканского меньшинства в верхней палате конгресса Митчем Макконеллом, а также с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США на данный момент не будут передавать Украине ракеты ATACMS.

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