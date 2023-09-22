Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для девятилетнего Коли
Маленького мальчика теперь удастся спасти.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел! Накануне мы рассказали историю девятилетнего Коли.
У мальчика апластическая анемия. Организм ребенка не вырабатывает клетки крови в достаточном количестве. Коля перенес уже две операции. И теперь появилась надежда на восстановление. Правда, для этого нужен препарат ценой в один миллион 125 тысяч рублей.
Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили три миллиона 42 тысячи 159 рублей. Большое вам спасибо!
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