Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для девятилетнего Коли

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел! Накануне мы рассказали историю девятилетнего Коли.

У мальчика апластическая анемия. Организм ребенка не вырабатывает клетки крови в достаточном количестве. Коля перенес уже две операции. И теперь появилась надежда на восстановление. Правда, для этого нужен препарат ценой в один миллион 125 тысяч рублей.

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили три миллиона 42 тысячи 159 рублей. Большое вам спасибо!