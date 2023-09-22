Сына экс-президента Армении задержали во время митингов в Ереване

Несогласные с политикой правительства армяне выходят на массовые акции в Ереване. Кто поддержал это движение?

На митингах в столице Армении задержан сын бывшего президента — Роберта Кочаряна. Как пишет Mash, Левона из центра Еревана доставили в отдел полиции.

Кроме того, помимо президентского сына, правоохранители задержали главу оппозиционного блока «Мать Армения» Андраника Теваняна. Он ранее призвал объявить импичмент Пашиняну.

По неподтвержденной информации, в полиции также оказался младший сын миллионера из Forbes Геннадия Степаняна. Он тоже был среди митингующих.

В Армении начались митинги из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции они назвали «восстановление конституционного строя».

Власти Армении назвали проводимую операцию «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходили уличные протесты в Ереване.