«Была фавориткой»: Киркоров впервые рассказал о возможной женитьбе на Романиди

Музыканты встречались в студии на Таганке и не только.

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров впервые сообщил о возможной женитьбе на коллеге по цеху, известной певице Миле Романиди. Такие слова артиста приводит KP.RU.

«Мама все время хотела меня женить: то на Азизке, то на Маше Распутиной, то на Миле. Но среди всех Мила была, конечно, фавориткой», — заявил он.

По воспоминаниям самой Романиди, мать Киркорова признавала, что у обоих артистов хорошо «сливаются голоса». Известно, что в свое время музыканты встречались в студии на Таганке. К слову, совсем недавно певица устроила вечеринку именно на той самой улице. На мероприятие пришел артист, который преподнес ей большой букет цветов.

Мила Романиди. Фото: ВКонтакте / Миле Романиди / milaromanidi

Прежде бывший диджей певца и его близкая подруга Катя Гусева рассказала, что поп-король намерен в скором времени сыграть свадьбу. Но личной встречи с его избранницей пока что не было. По словам самого Филиппа Бедросовича, он не одинок и, более того, он повстречал женщину своей мечты. Однако ее личность раскрывать не стал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая девушка Киркорова описала его возлюбленную и рассказала о свадьбе.