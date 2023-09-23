«Выйти на истинный путь»: как с помощью Таро избавиться от алкоголизма

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 13 0

Психолог Костова: таронумерология избавит от наследственного алкоголизма

Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann; 5-tv.ru

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У каждого человека есть свой аркан, и благодаря этому можно регулировать уровень жизни.

Что такое таронумерология? Ответом на этот вопрос эксклюзивно для 5-tv.ru поделилась психолог Татьяна Костова.

По ее словам, каждый человек в детстве мечтал о различных профессиях. Однако во взрослом возрасте большинство забывает об этих стремлениях. Таронумерология позволяет вспомнить о таких детских желаниях.

«Таронумерология — это такая навигационная карта по вашему предназначению, которая состоит из множества формул и обозначений определенных арканов, чисел вашей даты рождения. Важно понимать, что нам уже все дано. От рождения у нас есть дата, которая несет в себе всю информацию, необходимую для того, чтобы выйти на свой истинный путь. Что вообще такое предназначение? Это не какая-то конечная точка. Это путь, который проходит душа в этом воплощении для того, чтобы выйти в определенные позиции. Пройти те уроки, которые она для себя поставила на это воплощение», — заявила Костова.

Она добавила, что основное предназначение души быть счастливой. Таронумерология сочетает в себе нумерологию и психологический аспект арканов таро. У каждого человека есть свой аркан, и благодаря этому можно регулировать уровень жизни. Также таронумерология позволяет разобраться с кармическими историями, например, алкоголизмом.

«Почему человек начинает пить? Он боится принимать решения и брать ответственность. Когда ты выпиваешь, тебе хорошо, спокойно. Тебе не нужно за что-то нести ответственность. И вот как раз возможность взять ответственность за свои поступки и является тем самым главным уроком в таронумерологической карте человека, у которого есть аркан, указывающий на алкоголизм», — отметила Костова.

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Ранее 5-tv.ru делился прогнозом Таро на неделю с 25 сентября по 1 октября. О правильных паттернах поведения в эти семь дней рассказала таролог Евгения Русинова.

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«Выйти на истинный путь»: как с помощью Таро избавиться от алкоголизма

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