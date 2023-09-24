Спасение утопающих: почему Дуда все больше нервничает рядом с Зеленским

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Дуда все больше нервничает рядом с Зеленским на фоне грядущих выборов

Фото, видео: www.globallookpress.com / President Of Ukraine; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

У поляков впереди выборы, а туманность дружбы с Киевом еще более непонятна.

«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Уверен, фраза, из комедии про Остапа Бендера знакома всем, кто родился и вырос в советскую эпоху. Пан Дуда и Владимир Зеленский, как бы ни старались, не декоммунизировали себя до конца. Иначе использовали бы что-то национальное — типа моя «Моя хата з краю, нічого не знаю».

Спасение утопающих — дело на самом деле непростое, идущий ко дну человек впадает в панику и ради глотка воздуха способен на все. В памятках по поведению на воде помимо инструкций, как спасать, есть указания и как спасаться — освободиться от захвата, оттолкнуть, если надо.

Дуда не зря переживает, уже несколько политиков, после объятий Зеленского пошли на политическое дно — Борис Джонсон (из Великобритании), Санна Марин (из Финляндии), Марио Драги (из Италии), Марк Рютте (Нидерланды).

У Зеленского действительно, все признаки впавшего в панику — хаотичные, нескоординированные движения… крики… Опасный тип, особенно для того, кто сам едва на плаву, в Польше выборы через месяц. Правящая партия, вместе с Дудой, пытается наверстать потраченное на Киев время и заняться польскими делами. Поэтому самое логичное в этой ситуации — не протянуть руку помощи, а «дать пять» на прощание.

Хотя может расчет на то, что в Киеве у власти люди из материала, который не тонет. Непотопляемые так сказать.

Тема:
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