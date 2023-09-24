«Вся перекошена»: паралимпийцу дважды сломали инвалидную коляску при перелете

Инцидент произошел в начале лета, с тех пор спортсмен с инвалидностью не может выйти из дома и добиться компенсации.

Николай Руденко, занимающийся паралимпийским спортом бочче (Игра в команде с мячом. — Прим. ред.) остался без средства передвижения после перелета из Москвы в Сочи и обратно «Уральскими авиалиниями». Во время поездки ему дважды сломали инвалидную коляску. Инцидент произошел в июне, попытки получить компенсацию до сих пор не увенчались успехом. А спортсмен вынужден постоянно находиться дома, средства передвижения у него нет. Новая стоит около 100 тысяч рублей.

В интервью корреспонденту «Известий» паралимпиец рассказал, что сразу после получения поврежденной коляски в Сочи он обратился к сотрудникам аэропорта, написал претензию. Спортсмен отметил, что к его требованию возместить нанесенный ущерб сотрудника аэровокзала отнеслись «достаточно негативно». Они делали все, чтобы пострадавший с женой поскорее ушли, в итоге удалось — пару выпроводили со сломанной коляской.

На обратном пути в Москву история повторилась. Руденко специально попросил обращаться с его единственным средством передвижения аккуратно, ему ответили, что сотрудники «все знают и все сделают как надо». Но по прилете в Домодедово он получил окончательно разбитую коляску. Довели дело до конца, как говорится. И снова не захотели исправлять свою ошибку.

«Вся перегнута, перекошена. Вообще она была просто полностью согнута. Были вырваны крепежи», — рассказал Руденко.

По возвращении домой Руденко с супругой составили претензию к авиакомпании, а в ответ получили запрос стоимости ремонта. Но так как он получил средство передвижения через Фонд социального страхования (ФСС) документов о цене попросту нет, о ремонте речь тоже идти не может, так как средства реабилитации должны возмещаться в полном объеме. Более того, в продаже на сегодня таких моделей нет. Пришлось выбрать наиболее близкий аналог и отправлять счет авиакомпании.

Документы для компенсации Руденко собрал быстро, только вот процесс был запущен только несколько дней назад. Паралимпиец по-прежнему ждет ответа от «Уральских авиалиний». Как говорит пострадавший, его буквально лишили ног, вот только возвращать не торопятся.

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