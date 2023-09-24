Путин поздравил ЦИК России с 30-летием образования ведомства

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Алина Крылова
Алина Крылова 7 0

Соответствующее обращение появилось на сайте Кремля в выходные.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

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Президент страны Владимир Путин поздравил коллектив Центральной избирательной комиссии РФ с 30-летием образования ЦИК. Соответствующее обращение политического лидера появилось на сайте Кремля в выходные.

В официальном сообщении политик поспешил поблагодарить сотрудников объединения за высокую организаторскую работу, попутно подчеркнув — объективность и независимость комиссии вот уже многие годы приносит стране высокий результат.

«Уважаемые коллеги, в этом году исполняется 30 лет со дня образования ЦИК России. Поздравляю с юбилеем нынешний состав ЦИК, его руководителей и конечно же все, кто работает сейчас и работал в прошедшие годы в этом важнейшем государственном органе», — сказал российский лидер.

По словам Путина, сотрудники ЦИК уже давно заслужили уважение со стороны избирателей по всей стране, ведь принимаемые решения полностью соответствуют принципам открытости, гласности и повышенной ответственности.

Путин подчеркнул, что избирательная система прошла большой путь развития за последние 30 лет и продолжает улучшаться и сегодня. В правительстве постоянно рассматривают возможность технологических прорывов, одним из которых стало внедрение электронного голосования.

Ранее 5-tv.ru писал, что Элла Памфилова позитивно оценила итоги прошедших выборов в новых регионах РФ.

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