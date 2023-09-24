Полиция ликвидировала одного из напавших на монастырь на севере Косова
Силовики были вынуждены реагировать на действия злоумышленников в целях самообороны и защиты граждан.
Фото: Reuters / OGNEN TEOFILOVSKI
Полиция непризнанной республики Косово устранила одного из проникших в Баньский монастырь Сербской православной церкви. Об этом в своем аккаунте в социальных сетях сообщила местная правоохранительная служба.
В публикации отмечается, что на территорию монастыря сумели попасть неизвестные в масках и униформе. Их достаточно много и они вооружены. При этом передвигаются злоумышленники на бронетранспортерах. Напавшие перемещаются по территории монастыря, используя помещения для укрытий. В них они занимают позиции, чтобы вести огонь по полицейским.
«По имеющейся на данный момент информации, один из нападавших был убит», — прокомментировали в МВД Косова.
Правоохранители были вынуждены реагировать на действия группировки, чтобы обеспечить безопасность местных жителей, а также в целях самообороны.
Сегодня днем, 24 сентября, неизвестные на бронетехнике протаранили запертые ворота и въехали на территорию обители. Известно, что в монастыре оставалась группа подвижников из Нови-Сада, послушники, а также священник и игумен Данило. Послушники заперлись в храме монастыря.
Ранее 5-tv.ru писал, что Сербия запросит срочное заседание Совбеза ООН из-за угрозы безопасности в Косове.
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