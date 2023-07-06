Сербия запросит срочное заседание Совбеза ООН из-за угрозы безопасности в Косово

Президент страны Александр Вучич прокомментировал ситуацию.
Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia
Сербия запросит срочное заседание Совбеза ООН из-за угрозы безопасности своих граждан, находящихся в Косово. Такое заявление сделал президент страны Александр Вучич.
«Сербский народ прижат к стене, и поэтому я буду просить о срочном разговоре с главой НАТО Йенсом Столтенбергом в любой точке планеты Земля, чтобы провести последние переговоры и обозначить ситуацию, сказать, что мы можем сделать — и что мы больше не можем сделать», — подчеркнул глава государства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что спикер Совфеда России Валентина Матвиенко обвинила США в обострении ситуации в Сербии. Она отметила, что Запад усиливает давление на страну, чтобы разрушить ее дружеские связи с братской Россией.
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