МО РФ: украинский дрон уничтожен над Курской областью

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 14 0

Силами ПВО удалось устранить угрозу террористического акта.

МО РФ: украинский дрон уничтожен над Курской областью

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Над Курской областью успешно сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), пресечена попытка террористического акта. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей и уничтожили дрон.

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