«Она не скажет»: Александр Петров о любви его молодой жены

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Алексей Панков
Алексей Панков 20 0

Александр Петров признался в любви к молодой супруге

«Она не скажет»: Александр Петров о любви его молодой жены

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Готов ли артист к семейной жизни?

Российский актер Александр Петров рассказал о жизни с молодой супругой. Артист посетил популярное шоу на одном из федеральных каналов, где ведущие засыпали его каверзными вопросами.

Среди прочего у Петрова поинтересовались, разрешит ли он супруге есть рыбу в постели. Также актера подготовили и к другим сложностям семейной жизни. К примеру, что он будет делать, если супруга засомневается в его чувствах?

«Она такого не скажет. <…> Я скажу: «Нет, я тебя очень сильно люблю“», — отметил актер.

Некоторое время назад Петров удивил поклонников, рассказав о бракосочетании с молодой девушкой. Актер признался, что они познакомились на улице. В ЗАГС влюбленные отправились спустя несколько свиданий.

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«Она не скажет»: Александр Петров о любви его молодой жены

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