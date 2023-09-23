Венгрия по примеру Польши может отказаться от помощи утопающей Украине
Фото: www.globallookpress.com / Angelo Carconi
Зеленский и компания с каждым днем все больше раздражают Европу. Какое государство вслед за Польшей прекратит способствовать киевскому режиму?
Польша уже прочувствовала, что иметь дела с Украиной себе дороже. Казалось бы, самые близкие друзья, но даже те отказались поставлять киевскому режиму оружие. Телеканал «360» выяснил у министра информации ДНР Артема Ольхина, кто станет следующей страной, которая откажется помогать утопающей Украине.
«Я бы в первую очередь вспомнил о Венгрии. Она с самого начала не хотела связываться с Украиной, понимая, что это как в хорошей сказке „Лисичка со скалочкой“. Украина в данном случае лисичка, которая приходит, допустим, в Польшу и говорит: „У меня пропала скалочка, что делать? Дайте мне вместо нее курочку… потом гусочку… потом девочку…“ И в итоге — все вооружения, которые им необходимы», — сказал министр информации ДНР.
Он также отметил, что в принципе все страны начинают понимать, что пора прекращать поддерживать Украину и последовать примеру Польши. Единственные, кто готовы продолжать потакать киевскому режиму — это США и Великобритания.
Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Польша желает эскалации конфликта на Украине.
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