Переселение армян: как жители эвакуируются из Нагорного Карабаха

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Беженцев регистрируют на границе и перенаправляют во временные пристанища.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Zurab Javakhadze; 5-tv.ru

Тема:
Нагорный Карабах

Около пяти тысяч жителей из Нагорного Карабаха уже въехали в Армению. Эвакуация проводится при содействии российских миротворцев.

Беженцев регистрируют на границе и перенаправляют во временные пристанища. Как проходит гуманитарная операция, наблюдает корреспондент «Известий» Семен Еремин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Азербайджана создали специальную правительственную рабочую группу, главным приоритетом которой станет интеграция Нагорного Карабаха. Таким образом, в управлении страны решили в очередной раз подчеркнуть свои добрые намерения в отношении местного населения.

Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее «антитеррористическими мероприятиями локального характера». В Ереване, в свою очередь, действия правительства Азербайджана расценили как агрессию. Уже на следующий день стороны пришли к перемирию, договорившись о прекращении боевых действий.

Тема:
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