Семь населенных пунктов в Курской области обесточено из-за атаки беспилотников
Пострадавших среди мирного населения нет.
Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov
В приграничном районе Курской области обесточено семь населенных пунктов в результате атаки беспилотника со стороны Украины. Как сообщил глава региона Роман Старовойт, дрон сбросил взрывное устройство прямо на электрическую подстанцию.
«Утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, обесточено семь населенных пунктов», — написал он в своем Telegram-канале.
Пострадавших, по информации губернатора, нет. Аварийные бригады восстановят электроснабжение, как только позволит обстановка.
Накануне, 25 сентября, над территорией Курской области были уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа. Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку была успешно пресечена около 22:30.
Ранним утром 26 сентября еще один украинский беспилотник над регионом уничтожили дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).
Военная спецоперация России продолжается. Ее цель — демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале 24 февраля 2022 сообщил глава РФ Владимир Путин после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила массированные обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал об уничтожении семи украинских беспилотников над Белгородской областью.
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