Суд утвердил сроки фигурантам третьего дела о пожаре в «Зимней вишне»

Апелляционные жалобы от осужденных и их защитников не были удовлетворены.
Фото, видео: Киселев Максим / ТАСС; 5-tv.ru
Кемеровский областной суд утвердил приговор осужденным по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Ранее от осужденных Танзили и Эдуарда Комковых, Светланы Шенгерей и Никиты Чередниченко поступили апелляционные жалобы, к рассмотрению которых суд приступил 26 сентября. 5-tv.ru публикует кадры из зала заседания.
Так, Танзиле Комковой и Никите Чередниченко назначили дополнительное наказание по статье 174.1 УК РФ (отмывание денег). После отбытия наказания они не смогут выехать за пределы субъекта, в котором будут проживать, без согласия специализированного государственного органа.
Конечный приговор Чередниченко звучит так: 15 лет колонии строгого режима, штраф в 70 миллионов рублей, ограничение свободы на один год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческих организациях на 10 лет.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 5 марта 2018 года. Тогда из-за короткого замыкания на четвертом этаже произошло возгорание. Сигнальная тревога о воспламенении не сработала, как и система пожаротушения. Даже выходы для эвакуации посетителей были заблокированы. Трагедия унесла жизни 60 человек, среди которых были дети.
После произошедшего было возбуждено уголовное дело, в котором участвовали 15 фигурантов. Самые масштабные сроки лишения свободы получили собственники и арендаторы здания: генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината, владелец ТЦ Юлия Богданова — 14 лет колонии, технический директор Георгий Соболев — 11, генеральный директор, арендатор Надежда Суденнок — 13,5 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как халатность экс-главы МЧС по Кузбассу привела к трагедии в «Зимней вишне».
- 28 июн
- Признан виновным: как халатность экс-главы МЧС по Кузбассу привела к трагедии в «Зимней вишне»
- 27 июн
- Суд вынес приговор экс-главе МЧС по Кузбассу Мамонтову по делу о пожаре в «Зимней вишне»
- 13 апр
- Суд освободил из-под стражи осужденного после пожара в «Зимней вишне» Генина
- 30 нояб
- Кемеровский суд отложил рассмотрение апелляций на приговор по «Зимней вишне»
- 7 окт
- Бывший гендиректор сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» получил восемь лет колонии
- 24 дек
- Фигурантам уголовного дела по «Зимней вишне» огласили приговор
- 20 дек
- Экс-главу Госстройнадзора Кузбасса признали виновной по делу «Зимней вишни»
- 10 нояб
- Суд вынес приговор по делу о гибели 60 человек при возгорании в «Зимней вишне»
- 29 окт
- Главный пока не пойман: в Кемерово завершился суд над фигурантами дела о «Зимней вишне»
- 29 окт
- Справедливости нет: Потерявший семью в «Зимней вишне» многодетный отец о приговоре суда
Читайте также
63%
0.11 102.25
-0.11
Нашли ошибку?