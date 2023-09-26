Суд утвердил сроки фигурантам третьего дела о пожаре в «Зимней вишне»

Кемеровский областной суд утвердил приговор осужденным по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ранее от осужденных Танзили и Эдуарда Комковых, Светланы Шенгерей и Никиты Чередниченко поступили апелляционные жалобы, к рассмотрению которых суд приступил 26 сентября. 5-tv.ru публикует кадры из зала заседания.

Так, Танзиле Комковой и Никите Чередниченко назначили дополнительное наказание по статье 174.1 УК РФ (отмывание денег). После отбытия наказания они не смогут выехать за пределы субъекта, в котором будут проживать, без согласия специализированного государственного органа.

Конечный приговор Чередниченко звучит так: 15 лет колонии строгого режима, штраф в 70 миллионов рублей, ограничение свободы на один год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческих организациях на 10 лет.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 5 марта 2018 года. Тогда из-за короткого замыкания на четвертом этаже произошло возгорание. Сигнальная тревога о воспламенении не сработала, как и система пожаротушения. Даже выходы для эвакуации посетителей были заблокированы. Трагедия унесла жизни 60 человек, среди которых были дети.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело, в котором участвовали 15 фигурантов. Самые масштабные сроки лишения свободы получили собственники и арендаторы здания: генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината, владелец ТЦ Юлия Богданова — 14 лет колонии, технический директор Георгий Соболев — 11, генеральный директор, арендатор Надежда Суденнок — 13,5 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как халатность экс-главы МЧС по Кузбассу привела к трагедии в «Зимней вишне».