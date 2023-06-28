Признан виновным: как халатность экс-главы МЧС по Кузбассу привела к трагедии в «Зимней вишне»
Экс-глава МЧС по Кузбассу Мамонтов получил 10,5 лет колонии по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Фото, видео: Максим Киселев / ТАСС; 5-tv.ru
Трагедия унесла жизни более 60 человек.
В Кемеровской области суд сегодня вынес новый приговор по резонансному делу о пожаре в «Зимней вишне». На этот раз на скамье подсудимых были обвиняемые в халатности бывший глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов, а также его подчиненный — главный пожарный инспектор Кемерова Григорий Терентьев.
Они закрыли глаза на многочисленные нарушения в торговом центре, это привело к гибели 60 человек. Большинство из них — дети. Что решил же суд? Смотрите подробности в репортаже.
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