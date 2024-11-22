Осужденная по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» попросила об освобождении

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 51 0

Пожар в городе Кемерово унес жизни 60 человек в марте 2018 года.

Осужденная по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» попросила об освобождении

Фото: © РИА Новости/Данил Айкин

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Тема:
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня», Кемерово

Бывший руководитель Госстройнадзора Кемеровской области Танзиля Комкова, которую суд приговорил к 18 годам колонии по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово, попросила о своем досрочном освобождении. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В материалах дела сказано, что осужденная просит освободить ее от наказания из-за болезни, согласно статье 81 УК РФ (пункт 6 статья 397 УПК РФ).

Суд вынес приговор в декабре 2021 года. Кроме того, ей вменили штраф в размере 80 миллионов рублей за взятку в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями и отмывание денег. Свое наказание она отбывает в ФКУ ИК-9 ГУФСИН РФ по Новосибирской области.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня»

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 5 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, 37 из которых были дети. Причинен серьезный ущерб здоровью еще 63 граждан, 78 получили незначительные повреждения при пожаре и 29 нуждались в компенсации морального вреда. 

Пожар начался с четвертого этажа. Очаг находился в поролоновой яме батутного центра «Граффити» — заискрилась электропроводка. Именно в этой части здания, находилось огромное количество людей.

Люди начали задыхаться и вслепую пытались найти выход, но не у всех это получилось. Вскоре пламя и дым достигли третьего этажа: кабели электросети были проложены таким образом, что возникали вторичные очаги горения, система водяного пожаротушения не соответствовала проекту, а система порошкового пожаротушения не была подключена к пожарной сигнализации, из-за чего просто не сработала.

Следствие доказало, что в ТЦ в момент трагедии не функционировала и система оповещения о пожаре: люди не понимали, что происходит и куда бежать. Многие эвакуационные выходы оказались заблокированы. Там, где проход был, образовалась смертельная давка.

Известно, что среди погибших при пожаре были лица, находившиеся в кинозале, а также те, кто в момент трагедии пребывал в помещениях в юго-западной части огромного здания.

По мнению следователей, к трагедии в Кемерово привела обыкновенная преступная халатность. После трагедии было заведено уголовное дело, в котором участвовали 15 фигурантов. Самые масштабные сроки лишения свободы получили собственники и арендаторы здания: генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината, владелец ТЦ Юлия Богданова — 14 лет колонии, технический директор Георгий Соболев — 11, генеральный директор, арендатор Надежда Судденок — 13,5 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что осужденная на 13,5 лет экс-гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок вышла на свободу.

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