Генпрокуратура требует признать экс-совладельца ТЦ «Зимняя вишня» экстремистом

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 17 0

Заявление зарегистрировали 25 августа.

ГП потребовала признать экс-совладельца кемеровской «Зимней вишни» экстремистом

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Тема:
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня», Кемерово

Генеральная прокуратура (ГП) России направила обращение в Тверской районный суд с требованием признать экстремистами экс-совладельца кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова. Об этом говорится в материалах дела, которые размещены на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Заявление подано 22 августа, а зарегистрировали 25-го. Основанием судебных разбирательств стала статья 13 федерального закона — «О противодействии экстремистской деятельности».

До этого, 22 марта, Дорогомиловский суд Москвы частично удовлетворил 11 исков, по которым запрашивались компенсации морального вреда по делу о пожаре в торговом центре. Истцами предстали граждане, родные которых погибли в трагедии. Сторону ответчиков представляли МЧС России и ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат».

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» случился 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, среди которых было 37 детей. Всего 15 фигурантов было в уголовном деле.

Как считает следствие, эти люди объединились в организованную преступную группу и создали видимость соблюдения правил пожарной безопасности, на самом деле, экономя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что совладелец ТЦ «Зимняя вишня» вышел на свободу почти на шесть лет раньше срока.

К тарологу или все же к астрологу: как связаны эти практики и в чем отлич...

