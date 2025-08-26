Генпрокуратура требует признать экс-совладельца ТЦ «Зимняя вишня» экстремистом

Генеральная прокуратура (ГП) России направила обращение в Тверской районный суд с требованием признать экстремистами экс-совладельца кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова. Об этом говорится в материалах дела, которые размещены на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Заявление подано 22 августа, а зарегистрировали 25-го. Основанием судебных разбирательств стала статья 13 федерального закона — «О противодействии экстремистской деятельности».

До этого, 22 марта, Дорогомиловский суд Москвы частично удовлетворил 11 исков, по которым запрашивались компенсации морального вреда по делу о пожаре в торговом центре. Истцами предстали граждане, родные которых погибли в трагедии. Сторону ответчиков представляли МЧС России и ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат».

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» случился 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, среди которых было 37 детей. Всего 15 фигурантов было в уголовном деле.

Как считает следствие, эти люди объединились в организованную преступную группу и создали видимость соблюдения правил пожарной безопасности, на самом деле, экономя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что совладелец ТЦ «Зимняя вишня» вышел на свободу почти на шесть лет раньше срока.

