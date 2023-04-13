Суд освободил из-под стражи осужденного после пожара в «Зимней вишне» Генина
Мужчина теперь под подпиской о невыезде.
Фото: Александр Патрин/ТАСС
Начальник караула пожарно-спасательной части Сергей Генин, которого арестовали после трагического пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, освобожден из-за возникшего заболевания. Об этом заявили в правоохранительных органах.
«Суд в связи с заболеванием Генина, которое препятствует содержанию под стражей, освободил его под подписку о невыезде», — приводит слова источника ТАСС.
Известно, что Генин был осужден по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц». Его приговорили к пяти годам заключения под стражу.
Как выяснили правоохранительные органы, он отправил сотрудников пожарной службы по длинному пути к горящему кинозалу, потому что не сверился с планом здания, что имелся у него. В том числе Генин не послушался очевидца, готового показать короткий путь. Из-за этого спасатели потеряли большое количество времени, которое могло бы уйти на спасение и эвакуацию людей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кемеровский суд отложил рассмотрение апелляций на приговор по «Зимней вишне».
- 30 нояб
- Кемеровский суд отложил рассмотрение апелляций на приговор по «Зимней вишне»
- 7 окт
- Бывший гендиректор сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» получил восемь лет колонии
- 24 дек
- Фигурантам уголовного дела по «Зимней вишне» огласили приговор
- 20 дек
- Экс-главу Госстройнадзора Кузбасса признали виновной по делу «Зимней вишни»
- 10 нояб
- Суд вынес приговор по делу о гибели 60 человек при возгорании в «Зимней вишне»
- 29 окт
- Главный пока не пойман: в Кемерово завершился суд над фигурантами дела о «Зимней вишне»
- 29 окт
- Справедливости нет: Потерявший семью в «Зимней вишне» многодетный отец о приговоре суда
- 29 окт
- Суд вынес приговор фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне»
- 30 сент
- Суд в Кемерово признал фигурантов дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» виновными
- 25 мар
- Годовщина «Зимней вишни»: в храмах Кузбасса прошли поминальные службы
Читайте также
31%
-0.41 90.00
0.24
Нашли ошибку?