Совладелец ТЦ «Зимняя вишня» вышел на свободу почти на шесть лет раньше срока

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 81 0

Адвокат уверен, что, отчасти, поведение Вишневского в СИЗО дало такие результаты.

Фото, видео: Киселев Максим/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня», Кемерово

Совладелец торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, в котором шесть лет назад произошел страшный пожар, вышел на свободу почти на шесть лет раньше срока. Вячеслава Вишневского освободили условно-досрочно, сообщил 5-tv.ru его адвокат Вадим Трифонов.

«Было судом назначено наказание. Никаких нарушений Вишневский не делал. Наказывать было не за что. Суд посчитал, что смягчающие обстоятельства были учтены судом и это абсолютно законное решение. Все, что могу прокомментировать. Законопослушность и поведение Вишневского в СИЗО, они дали такие результаты», — заявил юрист.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня»

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 5 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, 37 из которых были дети. Причинен серьезный ущерб здоровью еще 63 граждан, 78 получили незначительные повреждения при пожаре и 29 нуждались в компенсации морального вреда.

Пожар начался с четвертого этажа. Очаг находился в поролоновой яме батутного центра «Граффити» — заискрилась электропроводка. Именно в этой части здания, находилось огромное количество людей.

Люди начали задыхаться и вслепую пытались найти выход, но не у всех это получилось. Вскоре пламя и дым достигли третьего этажа: кабели электросети были проложены таким образом, что возникали вторичные очаги горения, система водяного пожаротушения не соответствовала проекту, а система порошкового пожаротушения не была подключена к пожарной сигнализации, из-за чего просто не сработала.

Следствие доказало, что в ТЦ в момент трагедии не функционировала и система оповещения о пожаре: люди не понимали, что происходит и куда бежать. Многие эвакуационные выходы оказались заблокированы. Там, где проход был, образовалась смертельная давка.

Известно, что среди погибших при пожаре были лица, находившиеся в кинозале, а также те, кто в момент трагедии пребывал в помещениях в юго-западной части огромного здания.

По мнению следователей, к трагедии в Кемерово привела обыкновенная преступная халатность. После трагедии было заведено уголовное дело, в котором участвовали 15 фигурантов. Самые масштабные сроки лишения свободы получили собственники и арендаторы здания: генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината, владелец ТЦ Юлия Богданова — 14 лет колонии, технический директор Георгий Соболев — 11, генеральный директор, арендатор Надежда Судденок — 13,5 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что осужденная на 13,5 лет экс-гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок вышла на свободу.

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