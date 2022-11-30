Кемеровский суд отложил рассмотрение апелляций на приговор по «Зимней вишне»
Пожар в торговом центре унес жизни 60 человек, среди которых оказались дети.
Фото, видео: Айкин Данил / ТАСС; 5-tv.ru
Областной суд Кемерово отложил рассмотрение апелляций на приговор по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Причина такого решения — отсутствие материалов в суде. Сейчас документы находятся в Верховном суде России.
«Судебная коллегия на месте определила судебное разбирательство по уголовному делу по апелляционным жалобам отложить до возвращения материалов уголовного дела», — заявила судья Наталья Климова.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 5 марта 2018 года. После трагедии было заведено уголовное дело, в котором участвовали 15 фигурантов. Самые масштабные сроки лишения свободы получили собственники и арендаторы здания: генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината, владелец ТЦ Юлия Богданова — 14 лет колонии, технический директор Георгий Соболев — 11, генеральный директор, арендатор Надежда Суденнок — 13,5 года.
В Кемеровский областной суд поступили апелляционные жалобы от Юлии Богдановой, Георгия Соболева, Надежды Суденнок и других осужденных из-за происшествия.
Следствие установило, что виновные организовали преступную группу и только создали вид соблюдения пожарной безопасности, хотя на самом деле просто сэкономили денег.
К слову, пожар в кемеровском ТЦ унес жизни 60 человек, среди которых оказались дети. Тогда из-за короткого замыкания на четвертом этаже произошло возгорание. Сигнальная тревога о воспламенении не сработала, как и система пожаротушения. Даже выходы для эвакуации посетителей были заблокированы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший гендиректор сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» получил восемь лет колонии.
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