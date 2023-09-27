Кастинг в кредит: десятки жительниц Петербурга обвинили модельное агентство в мошенничестве
Десятки жительниц Петербурга обвинили модельное агентство в мошенничестве
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Как мечты о звездных подиумах обернулись визитами в полицию?
В Петербурге десятки молодых девушек стали жертвами аферистов. Вместо карьеры в модельном бизнесе, которую им предлагало модное агентство, пострадавшие теперь едва сводят концы с концами под тяжестью непомерных кредитов. Как мечты о звездных подиумах обернулись визитами в полицию, выяснила корреспондент «Известий» Надежда Попова.
Вместо гламурной жизни и гонораров — митинг прямо в здании агентства «Мао Моделс». Обманутые девушки пришли вернуть, как они уверяют, свои деньги.
Кристина Рудь, например, теперь должна банку 150 тысяч рублей. Говорит, и представить не могла, чем обернется поход на кастинг.
«Они заставили пройти походку, в итоге ничего не получилось, и они сказали, что тут нужно обучение. Естественно, я ничего не успела им сказать, и они сразу же взяли на меня кредит», — сетует она.
И в такой ситуации Кристина оказалась не одна. Теплый прием, заполнение анкеты, обещание золотых гор.
Юлия Смольникова узнала об агентстве из интернета, тоже решила попробовать. Теперь думает, чем заполнить дыру в бюджете.
«Обучение, мне сказали, платное, и его можно взять в рассрочку. То есть я беру кредит, и выплачиваю деньги со съемок. В итоге рассрочка превратилась в кредит», — жалуется девушка.
Другие клиентки рассказывают, что смогли попасть на несколько занятий, но каждый раз лекции повторялись практически слово в слово. Такое дежа-вю за собственные деньги.
На этом скриншоте — переписка одного из недовольных клиентов с представителем агентства. На неоднократные жалобы и просьбы решить проблему с бесполезным обучением и возвратом за него денежных средств ответ: «Я букер, я этим не занимаюсь».
Вместе с обманутыми моделями пытаемся найти того, кто все-таки занимается своими клиентами.
В конце беседы менеджер словно «растворяется» в воздухе. Потом появляется снова, но общается уже исключительно через стеклянную дверь.
«Кредит под 30% был. Об этом мне не сказали. И еще страховку за четыре тысячи оформили — об этом мне тоже ничего не сказали», — поделилась девушка по имени Варвара.
Варваре из 80 тысяч рублей удалось получить обратно лишь 35, и это уже успех. Большинству из тех, с кем мы общались, не возвращают ни копейки.
В результате десятки людей обивают пороги агентства в надежде на справедливость. Адвокаты объясняют: доказать в суде обман будет достаточно непросто.
«Закон у нас работает только в том случае, если человека ввели в заблуждение. Это 159 статья, „Мошенничество“. То есть когда человек подписывал документ и не понимал, что они подписывал. Если лица, которые обращались и подписывали договор кредитный, зная, что это кредит, это не является мошенничеством», — отмечает адвокат Мария Медведева.
Но попытаться доказать свою правоту все-таки стоит, что и сделали возмущенные от модельного агентства «Мао Моделс». Они вызвали полицию и написали заявления.
Теперь делом займутся правоохранительные органы, а штурм, свидетелями которого мы оказались, возможно, заставил задуматься тех, кто пришел сегодня в агентство впервые. А таких в зале ожидания сомнительного кастинга было немало.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что десятки россиянок обвинили бизнес-коуча в мошенничестве.
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