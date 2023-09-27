Кастинг в кредит: десятки жительниц Петербурга обвинили модельное агентство в мошенничестве

Как мечты о звездных подиумах обернулись визитами в полицию?

В Петербурге десятки молодых девушек стали жертвами аферистов. Вместо карьеры в модельном бизнесе, которую им предлагало модное агентство, пострадавшие теперь едва сводят концы с концами под тяжестью непомерных кредитов. Как мечты о звездных подиумах обернулись визитами в полицию, выяснила корреспондент «Известий» Надежда Попова.

Вместо гламурной жизни и гонораров — митинг прямо в здании агентства «Мао Моделс». Обманутые девушки пришли вернуть, как они уверяют, свои деньги.

Кристина Рудь, например, теперь должна банку 150 тысяч рублей. Говорит, и представить не могла, чем обернется поход на кастинг.

«Они заставили пройти походку, в итоге ничего не получилось, и они сказали, что тут нужно обучение. Естественно, я ничего не успела им сказать, и они сразу же взяли на меня кредит», — сетует она.

И в такой ситуации Кристина оказалась не одна. Теплый прием, заполнение анкеты, обещание золотых гор.

Юлия Смольникова узнала об агентстве из интернета, тоже решила попробовать. Теперь думает, чем заполнить дыру в бюджете.

«Обучение, мне сказали, платное, и его можно взять в рассрочку. То есть я беру кредит, и выплачиваю деньги со съемок. В итоге рассрочка превратилась в кредит», — жалуется девушка.

Другие клиентки рассказывают, что смогли попасть на несколько занятий, но каждый раз лекции повторялись практически слово в слово. Такое дежа-вю за собственные деньги.

На этом скриншоте — переписка одного из недовольных клиентов с представителем агентства. На неоднократные жалобы и просьбы решить проблему с бесполезным обучением и возвратом за него денежных средств ответ: «Я букер, я этим не занимаюсь».

Вместе с обманутыми моделями пытаемся найти того, кто все-таки занимается своими клиентами.

В конце беседы менеджер словно «растворяется» в воздухе. Потом появляется снова, но общается уже исключительно через стеклянную дверь.

«Кредит под 30% был. Об этом мне не сказали. И еще страховку за четыре тысячи оформили — об этом мне тоже ничего не сказали», — поделилась девушка по имени Варвара.

Варваре из 80 тысяч рублей удалось получить обратно лишь 35, и это уже успех. Большинству из тех, с кем мы общались, не возвращают ни копейки.

В результате десятки людей обивают пороги агентства в надежде на справедливость. Адвокаты объясняют: доказать в суде обман будет достаточно непросто.

«Закон у нас работает только в том случае, если человека ввели в заблуждение. Это 159 статья, „Мошенничество“. То есть когда человек подписывал документ и не понимал, что они подписывал. Если лица, которые обращались и подписывали договор кредитный, зная, что это кредит, это не является мошенничеством», — отмечает адвокат Мария Медведева.

Но попытаться доказать свою правоту все-таки стоит, что и сделали возмущенные от модельного агентства «Мао Моделс». Они вызвали полицию и написали заявления.

Теперь делом займутся правоохранительные органы, а штурм, свидетелями которого мы оказались, возможно, заставил задуматься тех, кто пришел сегодня в агентство впервые. А таких в зале ожидания сомнительного кастинга было немало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что десятки россиянок обвинили бизнес-коуча в мошенничестве.