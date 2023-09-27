Каков мотив? Эстония не оставляет надежд переименовать Калининград

|
Рита Миронова
Рита Миронова 29 0

Власти Эстонии предложили называть Калининград Кенигсбергом

Каков мотив? Эстония не оставляет надежд переименовать Калининград

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Chernykh

Читайте нас в: Дзен Новости

Зачем власти страны хотят изменить название не своего города?

Власти Эстонии хотят переименовать Калининград. На сайте законодательного органа республики сказано, что комитет по иностранным делам парламента Эстонии предложил присвоить российскому городу немецкое название Кенисберг.

«Комитет по иностранным делам рийгикогу (парламента Эстонии. — Прим. ред.) обратился к языковому комитету Общества эстонского языка с предложением рассмотреть возможность начать использовать в эстонском языке название Кенигсберг вместо Калининграда», — говорится в публикации.

Кроме того, эстонцы посягнули и на Кингиссеп в Ленинградской области. Для него, по мнению эстонского правительства, больше подходит название Ямбург.

Ранее глава министерства обороны Германии Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг. Также свои притязания на Калининград озвучили власти Польши — они решили называть российский город Крулевцем.

Калининград перестал быть Кенигсбергом и вошел в состав СССР по итогам Великой Отечественной войны. Когда-то он считался крупнейшим немецким городом в Восточной Пруссии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в Индии захотели сменить название страны.

+7° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.24
0.09 101.99
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:47
Поймете ли вы, что умерли? Как ощущается приближение смерти
9:35
Хотели устранить, но взялись за другую стратегию? Дело Залужного вышло на новый уровень
9:18
«На две части»: Зеленского предупредили о страшном сценарии окончания конфликта
9:14
Российские войска взяли штурмом позиции ВСУ на южнодонецком направлении
9:06
«С самого начала»: Зеленского обвинили во вранье о ракете, убившей поляков
8:49
Каков мотив? Эстония не оставляет надежд переименовать Калининград

Сейчас читают

«Молдавия в плену группы преступников во главе с лицемеркой Санду» — мнения
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина
Автомобили LADA будут производить в Эфиопии для африканского рынка

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России