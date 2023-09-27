Каков мотив? Эстония не оставляет надежд переименовать Калининград

Зачем власти страны хотят изменить название не своего города?

Власти Эстонии хотят переименовать Калининград. На сайте законодательного органа республики сказано, что комитет по иностранным делам парламента Эстонии предложил присвоить российскому городу немецкое название Кенисберг.

«Комитет по иностранным делам рийгикогу (парламента Эстонии. — Прим. ред.) обратился к языковому комитету Общества эстонского языка с предложением рассмотреть возможность начать использовать в эстонском языке название Кенигсберг вместо Калининграда», — говорится в публикации.

Кроме того, эстонцы посягнули и на Кингиссеп в Ленинградской области. Для него, по мнению эстонского правительства, больше подходит название Ямбург.

Ранее глава министерства обороны Германии Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг. Также свои притязания на Калининград озвучили власти Польши — они решили называть российский город Крулевцем.

Калининград перестал быть Кенигсбергом и вошел в состав СССР по итогам Великой Отечественной войны. Когда-то он считался крупнейшим немецким городом в Восточной Пруссии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в Индии захотели сменить название страны.