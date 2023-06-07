Санкт-Петербургский политех отправил в зону СВО гуманитарную помощь

Студенты, преподаватели и выпускники университета не в первый раз помогают жителям Донбасса и российским бойцам.
Фото, видео: Пресс-служба Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ)
Студенты Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) в рамках акции Минобрнауки «Вузы для фронта!» отправили в зону спецоперации партию гуманитарной помощи.
В пресс-службе учебного учреждения рассказали, что для российских солдат собрали маскировочные сети, противошоковые препараты, радиостанции, а также средства гигиены, компьютеры, белье, сладости и даже автомобиль, который передал один из преподавателей вуза.
Студенты прямо в стенах университета изготовили 48 маскировочных сетей и 200 ампульниц. А партнеры и выпускники вуза помогли в закупке радиостанций и электронного оборудования для защитников Донбасса. Среди техники есть два новых ноутбука, которые понадобятся для организации делопроизводства.
«Наши студенты, преподаватели, сотрудники не в первый раз помогают жителям Донбасса и нашим бойцам. Это пример истинного благородства, осознанной гражданской позиции. Особо отмечу, что инициатива помогать жителям Донбасса и нашим бойцам в зоне СВО исходила от самих ребят. Мы поддерживаем это благое дело», — отметил ректор СПбПУ Андрей Рудской.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «ZVездный десант» привез на передовую музыку и гуманитарную помощь.
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