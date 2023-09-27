Путин поздравил Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана

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Он отметил уверенное развитие государства — как в плане экономики, так и в социальной сфере.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Владимир Путин поздравил Туркменистан с главным праздником — Днем независимости. Тексты телеграмм в адрес бывшего президента страны Гурбангулы Бердымухамедова и действующего Сердара Бердымухамедова опубликованы на сайте Кремля.

Путин отметил уверенное развитие Туркменистана — как в плане экономики, так и в социальной сфере. Государство завоевало авторитет на мировой арене.

Российский лидер подчеркнул важность стратегического партнерства Москвы и Ашхабада. Это в полной мере отвечает интересам народов двух стран, а также укреплению безопасности в регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поздравил коллектив Центральной избирательной комиссии России с 30-летием образования ЦИК. В официальном сообщении политик поблагодарил сотрудников объединения за высокую организаторскую работу, попутно подчеркнув — объективность и независимость комиссии вот уже многие годы приносит стране высокий результат.

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