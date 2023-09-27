Росгвардия поздравила с 75-летием Героя России Анатолия Романова

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Он командовал внутренними войсками МВД в трудное для страны время.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сегодня 75 лет исполнилось Герою России Анатолию Романову. Он командовал внутренними войсками МВД в трудное для страны время.

В 95-м году в Грозном его автомобиль подорвался на фугасе. Генерал чудом выжил, но с тех пор не может говорить и ходить.

В Главном военном клиническом госпитале его навестило руководство Росгвардии, спецназовцы, ветераны боевых действий. В гарнизонном клубе Центральной войсковой комендатуры прошел концерт в честь героя.

Сегодня же впервые вручили юбилейные медали, названные в честь генерала — их удостоены наиболее отличившиеся курсанты училищ нацгвардии. А в Подмосковье прошел финал Чемпионата по боевому самбо на Кубок Героя России Анатолия Романова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Героем России стал заместитель командира взвода Иван Калашников. К званию бойца с позывным «Большой» представил министр обороны Сергей Шойгу.

Уточняется, что российский боец проявил героизм при отражении атаки противника рядом с населенным пунктом Урожайное в Донецкой Народной Республике.

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