Бывает раз в пять лет: уникальная погода ожидается на Урале

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Евгения Элинова
Евгения Элинова 23 0

Метеоролог Шувалов: потепление до 17-19 градусов ожидается на Урале в октябре

Бывает раз в пять лет: уникальная погода ожидается на Урале

Фото: ИЗВЕСТИЯ / КОНСТАНТИН КОКОШКИН

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Тема:
Погода

В это же время на европейской территории России начнется дождливая осень.

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил о грядущем потеплении на Урале, которое бывает раз в пять лет. Об этом пишет издание URA.RU.

Продолжительное потепление до 17-19 градусов произойдет в первых числах октября. По информации метеоролога, такое случает раз в пять-семь лет.

«Казалось бы все, осень пришла, но по мановению волшебной палочки квазилетняя погода с европейской территории России с первых чисел октября переместится на Урал и юг Западной Сибири. Уже в воскресенье, 1 октября, 15-17 градусов и солнце выглядывает. 2 октября — 19 градусов, 3 октября — 17-19 градусов. И так практически всю первую пятидневку октября», — подчеркнул Шувалов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие регионы России ждет аномальное потепление. На приятную погоду могут рассчитывать жители нескольких субъектов.

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