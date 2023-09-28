Бывает раз в пять лет: уникальная погода ожидается на Урале

Метеоролог Шувалов: потепление до 17-19 градусов ожидается на Урале в октябре
Фото: ИЗВЕСТИЯ / КОНСТАНТИН КОКОШКИН
В это же время на европейской территории России начнется дождливая осень.
Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил о грядущем потеплении на Урале, которое бывает раз в пять лет. Об этом пишет издание URA.RU.
Продолжительное потепление до 17-19 градусов произойдет в первых числах октября. По информации метеоролога, такое случает раз в пять-семь лет.
«Казалось бы все, осень пришла, но по мановению волшебной палочки квазилетняя погода с европейской территории России с первых чисел октября переместится на Урал и юг Западной Сибири. Уже в воскресенье, 1 октября, 15-17 градусов и солнце выглядывает. 2 октября — 19 градусов, 3 октября — 17-19 градусов. И так практически всю первую пятидневку октября», — подчеркнул Шувалов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какие регионы России ждет аномальное потепление. На приятную погоду могут рассчитывать жители нескольких субъектов.
- 28 сент
- «Прорвется холодный фронт»: когда закончится бабье лето в Москве
- 28 сент
- Июльские дни в сентябре: почему откладывается отопительный сезон в Москве
- 28 сент
- «Мы электрозависимы»: как пережить магнитную бурю
- 27 сент
- Нормы не ждать: какая погода будет в октябре в Москве
- 27 сент
- «Капризная и слякотная»: когда в Москву придет зима?
- 26 сент
- Опережая календарь: снег массивно выпал в Бурятии и Иркутской области
- 26 сент
- Река смыла целое поселение на фоне сильнейших дождей в Гватемале
- 26 сент
- Сонливость и упадок сил: названы два фактора, провоцирующие осеннюю хандру
- 25 сент
- Срывало крыши: сильнейший ураган ударил по Норильску
- 25 сент
- Отопление отменяется? Россиянам пообещали вторую волну бабьего лета в октябре
Читайте также
56%
0.50 102.10
0.12
Нашли ошибку?