Несколько дней лета: какие регионы России ждет аномальное потепление

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 18 0

Метеоролог Шувалов: в ряде регионов страны ожидается аномальное потепление

Несколько дней лета: какие регионы России ждет аномальное потепление

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Metelitsa

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Тема:
Погода

До 24-х градусов воздух прогреется в Петербурге. А что насчет других городов?

Аномальное потепление в ближайшую неделю ожидается в ряде регионов России, рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог Александр Шувалов.

«Как это ни удивительно и необычно, основной прогрев коснется северной половины европейской территории России, Северного и Среднего Урала и северо-западной Сибири. Именно туда вытягивается длинный и ярко выраженный „язык тепла“ из центральной Европы. Аномалии температур от Санкт-Петербурга до Салехарда и Нового Уренгоя будут превышать четыре пять градусов. Это очень значительное отклонение», — отметил синоптик в беседе с URA.RU.

Так, до пятницы температура воздуха в Архангельске будет составлять 15-20 градусов, в Сыктывкаре около 20, а в Петербурге — 22-24 градуса.

К пятнице тепло дотянется до Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Челябинска. В этих городах ожидается 20 градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что синоптики пообещали москвичам «прилив тепла».

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