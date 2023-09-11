Несколько дней лета: какие регионы России ждет аномальное потепление

Метеоролог Шувалов: в ряде регионов страны ожидается аномальное потепление
Фото: www.globallookpress.com / Sergey Metelitsa
До 24-х градусов воздух прогреется в Петербурге. А что насчет других городов?
Аномальное потепление в ближайшую неделю ожидается в ряде регионов России, рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог Александр Шувалов.
«Как это ни удивительно и необычно, основной прогрев коснется северной половины европейской территории России, Северного и Среднего Урала и северо-западной Сибири. Именно туда вытягивается длинный и ярко выраженный „язык тепла“ из центральной Европы. Аномалии температур от Санкт-Петербурга до Салехарда и Нового Уренгоя будут превышать четыре пять градусов. Это очень значительное отклонение», — отметил синоптик в беседе с URA.RU.
Так, до пятницы температура воздуха в Архангельске будет составлять 15-20 градусов, в Сыктывкаре около 20, а в Петербурге — 22-24 градуса.
К пятнице тепло дотянется до Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Челябинска. В этих городах ожидается 20 градусов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что синоптики пообещали москвичам «прилив тепла».
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