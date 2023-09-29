«Странно при такой цене»: как в ягодицах Вдовина после операции оказалась резиновая перчатка

Александр Вдовин, который называет себя очередной жертвой пластического хирурга Тимура Хайдарова, страдает от последствий неудачной операции.

Челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин, сделавший пластическую операцию у Тимура Хайдарова, обвинил последнего в серьезных осложнениях. Вдовин увеличил себе ягодицы с помощью имплантов, но, помимо их, в «пятой точке» пациента остался перчаточный дренаж. Из-за него на месте вмешательства началось сильное воспаление. Как отмечает пластический хирург Иван Магдалина, инородный предмет в теле больного действительно может стать причиной массы проблем. Своим мнением врач поделился с 5-tv.ru.

Сплошь и рядом

По словам специалиста, вообще таких случаев во всей медицине описано очень много.

«Все, что находится на операционном столе, можно забыть внутри человека. Описаны случаи, когда забывали салфетки, когда забывали ножницы, когда забывали какие-то марлевые тампоны», — объясняет Магдалина.

Кто виноват?

По словам врача, если внутри пациента что-то остается, то эта оплошность не самого хирурга, а медсестры. Именно она после завершения операции должна пересчитать количество инструментов, в том числе, салфеток и прочих принадлежностей. Если она обнаруживает пропажу, то операция не заканчивается, хирург делает ревизию раны, проверяя, все ли в порядке, и достает инородный предмет, если таковой находится.

Свои особенности

При этом эксперт отмечает, что в пластической хирургии подобные случаи все же являются достаточно редкими в силу особенностей вмешательства.

«Это — не полосные операции», — подчеркивает хирург.

Личная практика

Магдалина вспоминает случаи из личной практики, когда работал общим хирургов. Например, он находил в животе у пациента большие метровые салфетки. В итоге врач, делавший операцию больному, подвергся уголовному преследованию, а сам пациент был вынужден пережить сложности во время лечения и восстановительного процесса.

Тяжесть последствий

Последствия оставления инородных предметов в теле для человека могут обернуться самыми тяжелыми последствиями, вплоть до летального исхода. В пластической хирургии такой случай грозит осложнениями и загноениями. При этом специалист объясняет, что увидеть постороннее тело достаточно просто — по результатам МРТ, КТ или УЗИ.

Конкретный случай

Что касается проблемы Александра Вдовина, у которого после операции забыли перчаточный дренаж, по словам врача, есть вероятность, что воспаление началось непосредственно из-за этого. Кроме того, само использование такого вида дренажа кажется врачу странным хотя бы с точки зрения стоимости самой процедуры.

«Перчаточные дренажи в таких именно операциях вообще никогда не ставятся. Есть обычные нормальные дренажи, которые мы используем», — признается Магдалина.

В этом случае, считает врач, вопросы стоит задавать не только хирургу, но и к его ассистенту.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сам Хайдаров высказался о найденной в ягодицах Вдовина перчатке после пластики.