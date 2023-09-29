Хайдаров высказался о найденной в ягодицах Вдовина перчатке после пластики

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Евгения Элинова
Евгения Элинова 257 0

Хайдаров высказался о найденной в ягодицах Вдовина перчатке после пластики

Хайдаров высказался о найденной в ягодицах Вдовина перчатке после пластики

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Звездный хирург несколько лет назад делал своему коллеге операцию.

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров в последнем большом интервью популярному Youtube-шоу объяснил, что на самом деле произошло с его коллегой Александром Вдовиным. Последний тоже был клиентом Хайдарова, увеличил ягодицы, и остался недоволен результатом, за что и потребовал крупную сумму — до 15 миллионов.

«За шесть лет он ни разу не обращался ни с жалобой, ни с претензией, ни с каким-то недовольством. Ни в клинику, ни ко мне — никуда. И тут на всей этой волне хайпа и хейта он вдруг появился», — акцентировал на этом внимание Хайдаров.

Касательно шокирующей истории с «резиновой перчаткой», найденной в ягодице Вдовина через пять лет после операции, хирург тоже высказался, представив свою версию событий, которые происходили во время госпитализации Александра с воспалением.

Супруга Тимура утверждает, что с воспалением Вдовин поступил в отделение больницы уже со вскрытыми ягодицами, и об этом есть медицинское заключение.

По версии Хайдарова, изначально Вдовин приехал в другую больницу, где извлекли импланты из его ягодиц, сделав для этого соответствующие разрезы. После этого вставили резиновый дренаж. Это, как подчеркивает, хирург и называют теперь перчаткой.

Ранее Александр обвинял Хайдарова в том, что он установил ему в ягодицы некачественные импланты, которые не имели маркировки.

В ответ на это Хайдаров заявил, что имплант представляет собой целостную структуру и маркировки не могут быть отделены от него в принципе. На каждом импланте вся необходимая информация уже впечатана.

«Это не пиджак, это целостная структура, на которой напечатана фирма, форма, объем. У нас есть информация, сертификат. Это не контрафакт, а официальная французская фирма», — заключил Тимур.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что адвокат Добровинский высказался об уголовном деле против хирурга Хайдарова.

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