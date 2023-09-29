«Шикарный образ»: Певцов показал свадьбу приемной дочери Дроздовой

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Евгения Элинова
Евгения Элинова 116 0

Актер Певцов показал, как прошла свадьба его приемной дочери

«Шикарный образ»: Певцов показал свадьбу приемной дочери Дроздовой

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Девушка предстала перед алтарем в венке из цветов.

Актер Дмитрий Певцов показал, как прошла свадьба его приемной дочери Алены Дроздовой. Звезда обнародовал фото наследницы с новоиспеченным супругом Алексеем Тутубалиным в личном блоге.

На снимке невеста запечетлена в небесно-голубом платье с нежным изысканным цветочным принтом и в розовых туфлях. На голове с распущенными длинными волосами Алены красуется венок. Известно, что на свадьбу пары были приглашены только самые близкие.

«А у нас сегодня радость! Алена Дроздова сочеталась законным браком с Алексеем Тутубалиным. Совет да любовь!» — прокомментировал фото Певцов.

Поклонники присоединились к поздравлениям актера и пожелали счастья молодоженам.

«Шикарный образ! Красивая пара!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Певцов заявил о намерении возглавить театр. По признанию звезды, он уже в полной мере изучил себя как актера.

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