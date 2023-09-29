«Шикарный образ»: Певцов показал свадьбу приемной дочери Дроздовой

Девушка предстала перед алтарем в венке из цветов.

Актер Дмитрий Певцов показал, как прошла свадьба его приемной дочери Алены Дроздовой. Звезда обнародовал фото наследницы с новоиспеченным супругом Алексеем Тутубалиным в личном блоге.

На снимке невеста запечетлена в небесно-голубом платье с нежным изысканным цветочным принтом и в розовых туфлях. На голове с распущенными длинными волосами Алены красуется венок. Известно, что на свадьбу пары были приглашены только самые близкие.

«А у нас сегодня радость! Алена Дроздова сочеталась законным браком с Алексеем Тутубалиным. Совет да любовь!» — прокомментировал фото Певцов.

Поклонники присоединились к поздравлениям актера и пожелали счастья молодоженам.

«Шикарный образ! Красивая пара!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Певцов заявил о намерении возглавить театр. По признанию звезды, он уже в полной мере изучил себя как актера.