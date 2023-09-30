Синоптик предупредил россиян о приходе «супертепла»

Синоптик Вильфанд предупредил россиян о приходе «супертепла»
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
В Архангельской и Пензенской областях ожидается повышение температуры. В каких частях страны такое произойдет еще?
Для Архангельской, Пензенской, Кировской, Вологодской областей, а также для Татарстана и Якутии хорошие новости. В этих регионах ожидается теплая погода. Она будет на пять-девять градусов выше обычного. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд информационному агентству ТАСС.
«30 сентября и 1 октября в регионах ЦФО, исключая Черноземье, температура будет выше нормы на 6–8 градусов, а в Черноземье — на 5–7 градусов. Это значит, что на севере округа будет +17…+23 градуса, на юге +23…+26 градусов», — сообщил специалист.
Эксперт заявил, что в Северо-Западном федеральном округе также начнется супертепло. А именно в Архангельской, Вологодской областях и в Республике Коми ожидается погода выше нормы на семь-восемь градусов. Температура воздуха будет составлять от +17 до +19.
Также теплая погода будет сохранятся в Приволжском федеральном округе.
Синоптик сообщил, что в Пензенской области стоит ожидать +25 градусов. А в Ульяновской и Кировской, а также в Марий Эл и Татарстане будет до +24.
На Урале супертепло сохранится с 1 по 5 октября. Погода будет на семь-девять градусов теплее обычного. Она составит +18 градусов. А температура в Якутии дойдет до +12.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве и Петербурге наступило «роковое Суперлуние».
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