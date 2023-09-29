Дотянуться до Луны: в Москве и Петербурге наступило «роковое Суперлуние»

Естественный спутник Земли сейчас находится в ближайшей к нам точке и светит намного ярче обычного.

Петербург накрыл сильный туман. Видимость на дорогах такая, что водителям приходится заметно снижать скорость и увеличивать дистанцию.

А ведь еще несколько часов назад в городе на Неве можно было полюбоваться роковым Суперлунием. Спутник Земли сейчас находится в ближайшей к нам точке и светит намного ярче обычного.

Последнее крупное событие года: какие сюрпризы готовит Урожайная Луна 29 сентября 2023

Зато в Москве ясная погода! Она позволяет хорошо разглядеть Луну. Это последнее Суперлуние в нынешнем году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое влияние окажет на человека Суперлуние.