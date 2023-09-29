Дотянуться до Луны: в Москве и Петербурге наступило «роковое Суперлуние»

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В Москве и Петербурге наступило «роковое Суперлуние»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Естественный спутник Земли сейчас находится в ближайшей к нам точке и светит намного ярче обычного.

Петербург накрыл сильный туман. Видимость на дорогах такая, что водителям приходится заметно снижать скорость и увеличивать дистанцию.

А ведь еще несколько часов назад в городе на Неве можно было полюбоваться роковым Суперлунием. Спутник Земли сейчас находится в ближайшей к нам точке и светит намного ярче обычного.

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Зато в Москве ясная погода! Она позволяет хорошо разглядеть Луну. Это последнее Суперлуние в нынешнем году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое влияние окажет на человека Суперлуние.

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