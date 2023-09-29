Дотянуться до Луны: в Москве и Петербурге наступило «роковое Суперлуние»
В Москве и Петербурге наступило «роковое Суперлуние»
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru
Естественный спутник Земли сейчас находится в ближайшей к нам точке и светит намного ярче обычного.
Петербург накрыл сильный туман. Видимость на дорогах такая, что водителям приходится заметно снижать скорость и увеличивать дистанцию.
А ведь еще несколько часов назад в городе на Неве можно было полюбоваться роковым Суперлунием. Спутник Земли сейчас находится в ближайшей к нам точке и светит намного ярче обычного.
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Зато в Москве ясная погода! Она позволяет хорошо разглядеть Луну. Это последнее Суперлуние в нынешнем году.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое влияние окажет на человека Суперлуние.
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