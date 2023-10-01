Опять сопли! Как правильно лечить насморк

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 6 0

Врач Мясников: при насморке необходимо промывать нос морской водой

Опять сопли! Как правильно лечить насморк

Фото: www.globallookpress.com / Frank Hoermann/SVEN SIMON

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Врач назвал самый действенный способ избавиться от заложенности носа.

Для эффективного избавления от насморка необходимо промывать нос морской водой. Такой совет в эфире одного из федеральных каналов дал врач и телеведущий Александр Мясников.

Специалист добавил, что может помочь специальный физраствор, а вот использовать капли из чеснока или лука категорически нельзя. Они лишь сожгут слизистую.

Также хорошим способом избавления от насморка считается прогрев носа. Однако применять его можно до начала процесса загноения. Кроме того, Мясников напомнил о важности избегать контактирования с заболевшим человеком.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать, если ребенок заболел ОРВИ. По словам специалиста, важно принимать витамин D, а также промывать нос. А вот пичкать различными вспомогательными средствами в большинстве случаев бесполезно. Для защиты от гриппа врачи рекомендуют сделать прививку.

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