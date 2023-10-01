История армянского Нагорного Карабаха закончилась

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Армяне массово покидают Нагорный Карабах

Фото, видео: Reuters / ДАВИД ГАГРАМАНЯН; 5-tv.ru

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Нагорный Карабах

После последних событий в Нагорном Карабахе из региона массово уезжают жители. Кому это выгодно?

Проходит незамеченной трагедия целого народа — армян Нагорного Карабаха. Почти 100 тысяч человек, практически все жители этого многострадального региона за эту неделю покинули свои дома.

Азербайджан предлагает всем желающим остаться и интегрироваться. Люди, как видим, не горят желанием. Потому, что было сказано, что некоторые причастные к деятельности, которую официальный Баку сочтет нарушением азербайджанского закона, понесут наказание, по закону. Уже задержан бывший госминистр непризнанной республики, сделавший карьеру в России экс-банкир Рубен Варданян.

Президент НКР подписал документ об упразднении республики. История армянского Нагорного Карабаха закончилась.

Знаковым стал визит в Ереван главы USAID Саманты Пауэр. Она заявила, что в регионе разместят группу реагирования на стихийные бедствия. Спасателей, так сказать. Американку освистали.

«Введите санкции против Азербайджана или валите в свою страну. Вам все равно все равно на армян. Хватит врать!» — «приласкали» чиновницу из Штатов прямо во время брифинга.

Но для нее это как горохом об стену. США пытаются закрепиться на Южном Кавказе любой ценой. Оцените цинизм — американцы помогли организовать стихийное бедствие — поток беженцев, а теперь доблестно будут помогать его ликвидировать. На словах.

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