Профессия без права на эмоции? Почему учителя избивают учеников

|
Алексей Панков
Алексей Панков 72 0

«Известия» выяснили, почему учителя поднимают руку на школьников

Профессия без права на эмоции? Почему учителя избивают учеников

Фото: www.globallookpress.com / Artur Cupak

Читайте нас в: Дзен Новости

Что делать взрослому во время агрессии со стороны подростков?

Некоторое время назад в интернете распространился ролик, в котором учитель физкультуры из Владивостока избил школьника за неуважение к своей коллеге. Как педагогам не срывать свой гнев на ребенка и защищает ли закон преподавателя, разобрались «Известия».

По данным газеты, подросток сорвал урок, а когда учитель физкультуры пришел с ним поговорить, ребенок, в свою очередь, стало нецензурно выражаться. Тогда педагог и поднял руку. Часть пользователей возмутилась поведением мужчины. Но были и те, кто считает, что ребенок виноват сам.

Действия учителя квалифицируются в уголовном кодексе (УК), как ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогом образовательного учреждения. Юристы говорят, что мужчине может грозить крупный штраф или исправительные работы. В некоторых случаях он может отправиться за решетку на срок до пяти лет. Также суд может лишить его права занимать определенные должности.

С другой стороны, права педагога также защищены законом. В случае некорректного поведения со стороны подростка он может обратиться в суд. И такие случаи на практике есть.

«По обстоятельствам одного из дел, ученица замахнулась сумкой с книгами в сторону педагога и нанесла ей удар по голове, в результате которого последняя испытала сильную физическую боль», — рассказывает адвокат Виктория Данильченко.

Так, суд взыскал с родителей школьницы в пользу учителя компенсацию морального вреда.

Психиатры говорят, что подобная реакция со стороны детей могут быть продиктованы сразу несколькими причинами. Например, ребенок часто копирует поведение родителей или киногероев. А вот преподаватель, конечно, должен обладать высокой стрессоустойчивостью и удерживаться от ответной реакции.

Огненное поздравление: подросток чуть не сгорел на праздновании дня рождения

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в городе Клин пострадали десять школьников. 14-летний подросток решил сорвать урок, распылив перцовый баллончик.

+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
97.41
0.41 103.16
1.06
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака со 2 по 8 октября

Последние новости

2:44
Спасет не только от гастрита: в лечении каких болезней поможет рис
2:28
Валерия Ланская и Эдгар Голосной отменили свадьбу
2:10
«На одном диване»: как жил и работал Алексей Балабанов
1:51
Профессия без права на эмоции? Почему учителя избивают учеников
1:34
«Во всю пляшет»: блогер Хамматова с весом 34 килограмма показала себя после родов
1:15
Фиолетовое чудо: почему нужно есть баклажаны при сахарном диабете

Сейчас читают

С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать
ВС РФ нанесли из «Искандера» удар по району погрузки украинских боевиков — видео
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России