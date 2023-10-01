Профессия без права на эмоции? Почему учителя избивают учеников

Что делать взрослому во время агрессии со стороны подростков?

Некоторое время назад в интернете распространился ролик, в котором учитель физкультуры из Владивостока избил школьника за неуважение к своей коллеге. Как педагогам не срывать свой гнев на ребенка и защищает ли закон преподавателя, разобрались «Известия».

По данным газеты, подросток сорвал урок, а когда учитель физкультуры пришел с ним поговорить, ребенок, в свою очередь, стало нецензурно выражаться. Тогда педагог и поднял руку. Часть пользователей возмутилась поведением мужчины. Но были и те, кто считает, что ребенок виноват сам.

Действия учителя квалифицируются в уголовном кодексе (УК), как ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогом образовательного учреждения. Юристы говорят, что мужчине может грозить крупный штраф или исправительные работы. В некоторых случаях он может отправиться за решетку на срок до пяти лет. Также суд может лишить его права занимать определенные должности.

С другой стороны, права педагога также защищены законом. В случае некорректного поведения со стороны подростка он может обратиться в суд. И такие случаи на практике есть.

«По обстоятельствам одного из дел, ученица замахнулась сумкой с книгами в сторону педагога и нанесла ей удар по голове, в результате которого последняя испытала сильную физическую боль», — рассказывает адвокат Виктория Данильченко.

Так, суд взыскал с родителей школьницы в пользу учителя компенсацию морального вреда.

Психиатры говорят, что подобная реакция со стороны детей могут быть продиктованы сразу несколькими причинами. Например, ребенок часто копирует поведение родителей или киногероев. А вот преподаватель, конечно, должен обладать высокой стрессоустойчивостью и удерживаться от ответной реакции.

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