Связать жизнь с Россией: Песков прокомментировал безвизовый режим для украинцев

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 36 0

Песков: многие украинцы хотят связать жизнь с РФ, а безвизовый режим помогает им

Связать жизнь с Россией: Песков прокомментировал безвизовый режим для украинцев

Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС

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Возможность приезжать в страну без разрешительного документа поможет многим людям, уверены в Кремле.

Многие украинцы хотят связать жизнь с Россией, и отмена визового режима позволит им сделать это. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

По словам официального представителя Кремля, безвизовый режим для украинцев в России действовал и раньше. Он отметил, что многие граждане Украины приезжают в РФ и хотят остаться. Въезд по внутренним украинским паспортам поспособствует их переселению.

Президент Владимир Путин подписал указ о разрешении въезда в Россию по внутренним паспортам для украинцев 29 сентября. Согласно документу, границу возможно будет пересечь также на основании загранпаспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна.

Дети же могут въехать в страну на основании свидетельства о рождении или паспорта законного представителя.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия предложила ряду стран Ближнего Востока отменить визовый режим.

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